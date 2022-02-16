Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм Владимир Остапчук провел рум-тур по роскошной вилле, которую они с женой сняли для отдыха на райском острове. Парочка выбрала двухэтажный дом на воде с видом на океан с раздельными санузлами и огромной просторной спальней. Изюминкой дома стала ванная комната с видом на океан.
Также Остапчук показал велосипеды, на которых они с женой будут передвигаться по острову. Телеведущий не удержался и «передал привет» своему коллеге по шоу «Співають всі», исполнителю Олегу Виннику.
«Наш местный островной транспорт. Велосипеды с ножным тормозом, как у меня в детстве. И самый прикол, у них номера – это номер твоей виллы и отдельно они выкладывают твои инициалы. Поэтому, где-то на острове катается Олег Винник", - пошутил телеведущий.
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Отметим, что жена Остапчука Кристина вылетела на Мальдивы раньше мужа из-за его занятости и уже успела сгореть на солнце.
Напомним, что Кристина Горняк в миниатюрном купальнике показала, как ей отдыхается на Мальдивах без Остапчука: "Все бывает...".
Как сообщала Politeka, Остапчук уехал вслед за женой, которая улетела из Украины: "Наконец-то...".
Также Politeka писала, что жена Остапчука засветилась в одном полотенце: "Пора собираться".