Дружина ведучого популярних шоу "Маска" та "Співають всі" Володимира Остапчука Христина Горняк полетіла на Мальдіви без нього та вже почала ділитися фотографіями з відпочинку.

Як повідомляє Politeka.net, у своєму Instagram друга дружина 37-річного українського шоумена Володимира Остапчука Христина Остапчук (у дівоцтві Горняк) поділилася світлиною з розкішного відпочинку на Мальдівах, куди полетіла без чоловіка.

Христина була у яскраво зеленому купальнику, поверх якого одягнула білу сорочку.

"Я на Мальдівах! 💙

Я на Мальдівах САМА, без чоловіка…!

Ніколи не думала, що поїду на острівний відпочинок без Вови, але все буває у житті вперше!

Як воно поділюся пізніше, але те що тут дуже красиво - ЦЕ ФАКТ!", - написала Горняк.

Шанувальники прокоментували нове фото Христини: "Гарного відпочинку ! Сонечко та теплого моря ❤️🔥❤️", "Як вам йдуть Мальдіви 🔥🔥🔥 класного відпочинку ❤️", "Розумниця👏Добре відпочити від усього, що відбувається🔥🔥🔥", "Гарно відпочиньте 🙌 Ви супер, Мальдіви це просто казка , моя мрія💫".

Зауважимо, що Володимир Остапчук також мав летіти на відпочинок з дружиною, але в останній момент плани змінилися.

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