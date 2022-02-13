Як повідомляє Politeka.net, у своєму Instagram друга дружина 37-річного українського шоумена Володимира Остапчука Христина Остапчук (у дівоцтві Горняк) поділилася світлиною з розкішного відпочинку на Мальдівах, куди полетіла без чоловіка.
Христина була у яскраво зеленому купальнику, поверх якого одягнула білу сорочку.
"Я на Мальдівах! 💙
Я на Мальдівах САМА, без чоловіка…!
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Ніколи не думала, що поїду на острівний відпочинок без Вови, але все буває у житті вперше!
Як воно поділюся пізніше, але те що тут дуже красиво - ЦЕ ФАКТ!", - написала Горняк.
Шанувальники прокоментували нове фото Христини: "Гарного відпочинку ! Сонечко та теплого моря ❤️🔥❤️", "Як вам йдуть Мальдіви 🔥🔥🔥 класного відпочинку ❤️", "Розумниця👏Добре відпочити від усього, що відбувається🔥🔥🔥", "Гарно відпочиньте 🙌 Ви супер, Мальдіви це просто казка , моя мрія💫".
Зауважимо, що Володимир Остапчук також мав летіти на відпочинок з дружиною, але в останній момент плани змінилися.
Раніше Politeka повідомляла, що Остапчук, "Холостяк" Добринін, Трінчер та інші зірки билися за звання кращої інста-пари: "Обирайте...".
Нагадаємо, що налякана дружина Остапчука повідомила про проблеми зі здоров'ям і НП в клініці: "Ніколи такого не було".
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