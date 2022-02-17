Популярний український артист Андрій Данилко показав, як шанувальник увічнив його в образі Вєрки Сердючки на своєму тілі.

Як пише Politeka.net, виконавець поділився вражаючим фото в сторіз свого Instagram.

Вєрка Сердючка завжди була популярна в Україні і найближчому зарубіжжі завдяки своїм веселим і незабутнім пісням. Однак, в 2007 році про ексцентричну артистку дізналися не тільки найближчі сусіди України, а й весь світ завдяки її яскравому виступу на «Євробаченні» з піснею Dancing Lasha Tumbai.

І хоча на конкурсі Вєрка посіла друге, а не перше місце, вона стала справжньою улюбленицею європейської публіки, про яку не забувають досі.

Чергове підтвердження тому показав сам Данилко. Він показав фото тату, яке набив собі його іноземний шанувальник. Чоловік увічнив на своєму стегні Сердючку в її блискучому сріблястому вбранні з "Євробачення" і з зіркою на голові.

"Задня сторона стегна. Вєрка Сердючка 2007. Виступ на "Євробаченні", - підписав знімок шанувальник.

Сам Данилко супроводив фото захопленими смайликами, серед яких виявилося сердечко. Судячи з усього, артисту такий прояв любові до його творчості припав до душі.

Нагадаємо, архівні кадри закулісного життя Данилко і "мами" злили в мережу, без макіяжу і зірки.

Як повідомляла Politeka, Данилко, який відмовився від суддівства в Нацвідборі, зробив українцям подарунок.

Також Politeka писала, що Данилко знову вирядився у Вєрку Сердючку і разом з мамою заінтригував новиною.