Євген Кошовий, зірка "Квартал 95" і "Ліги сміху", показав себе і розповів, де зараз знаходиться.

Як пише Politeka.net, Євген Кошовий є успішним українським гумористом. Зірка знімається в проектах" Квартал 95", а також активно розвиває сторінку в Instagram, де цього разу розповів, де зараз знаходиться.

На кадрах Євген їхав в автомобілі і розповів про свої плани.

"Як говорили в якомусь відео. Робота кипить у нас. Їдемо в павільйони знімати заставки до нового "Вечірнього кварталу", який першого березня в Палаці Україна".

"Робота кипить у нас. Ми в Україні", - написав Кошовий.

На наступних сторіс Євген був уже в приміщенні. Як можна зрозуміти, знімальний процес був у самому розпалі і студія готується до весняних виступів.

"Коротше, як ось вдень, так от поки не виходимо. Все в роботі, все щось роблять, шерудят тут, так що все в порядку у нас тут. Ми в процесі. Приходьте до нас першого березня", - сказав Євген на останньому сторіс.

"Ми в процесі. Ми вдома", - написав на сторіс Євген Кошовий під кадрами.

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