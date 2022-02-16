Евгений Кошевой, звезда "Квартал 95" и "Лиги смеха", показал себя и рассказал, где сейчас находится.

Как пишет Politeka.net, Евгений Кошевой является успешным украинским юмористом. Звезда снимается в проектах "Квартал 95", а также активно развивает страничку в Инстаграм, где в этот раз рассказал, где сейчас находится.

На кадрах Евгений ехал в автомобиле и рассказал о своих планах.

"Как говорили в каком-то видео. Работа кипит у нас. Едем в павильоны снимать заставки к новому "Вечернему кварталу", который первого марта во Дворце Украина".

"Работа кипит у нас. Мы в Украине", - написал Кошевой.

На следующих сторис Евгений был уже в помещении. Как можно понять, съемочный процесс был в самом разгаре и студия готовится к весенним выступлениям.

"Короче, как вот днем, так вот пока не выходим. Все в работе, все что-то делают, шерудят тут, так что все в порядке у нас тут. Мы в процессе. Приходите к нам первого марта", - сказал Евгений на последнем сторис.

"Мы в процессе. Мы дома", - написал на сторис Евгений Кошевой под кадрами.

Напомним, 14-летняя дочь Кошевого из "Квартал 95" показала новый эксперимент с макияжем

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