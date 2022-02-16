Как пишет Politeka.net, Евгений Кошевой является успешным украинским юмористом. Звезда снимается в проектах "Квартал 95", а также активно развивает страничку в Инстаграм, где в этот раз рассказал, где сейчас находится.
На кадрах Евгений ехал в автомобиле и рассказал о своих планах.
"Как говорили в каком-то видео. Работа кипит у нас. Едем в павильоны снимать заставки к новому "Вечернему кварталу", который первого марта во Дворце Украина".
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"Работа кипит у нас. Мы в Украине", - написал Кошевой.
На следующих сторис Евгений был уже в помещении. Как можно понять, съемочный процесс был в самом разгаре и студия готовится к весенним выступлениям.
"Короче, как вот днем, так вот пока не выходим. Все в работе, все что-то делают, шерудят тут, так что все в порядке у нас тут. Мы в процессе. Приходите к нам первого марта", - сказал Евгений на последнем сторис.
"Мы в процессе. Мы дома", - написал на сторис Евгений Кошевой под кадрами.
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