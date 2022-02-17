Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Тіна Кароль, яка раніше покинула шоу Голос і відмовилася від участі в нових сезонах, несподівано повернулася на сцену. В одному з ефірів проекту Кароль приголомшила своєю появою навіть суддів нового сезону.
Так, в новому ролику, представленому на Ютуб-каналі шоу видно, як Тіна Кароль повернулася в Голос країни.
"Кого з тренерів вона прийшла підсидіти? А також вперше на нашій сцені хірург, який лікує голосом. Невже фіналістка дитячого голосу знову повернулася? Також на проект прийде автор хіта Тіни Кароль " - йдеться в описі під роликом.
Як можна помітити, поява здивувала і суддів: Надю Дорофєєву, Потапа, Полякову і Вакарчука.
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В мережі почали обговорювати:
"Поверніть нашу диву! Кенкуруш 🥺 🥺 🥺 🥺 душа і серце голосу!; Запросіть ще раз Ольгу Мельник в програму. Заздалегідь спасибі; згоден без Тіни Король голос не голос і Дан Балана поверніть ! Це були кращі випуски; Оо Тіна повернулася, тепер буду дивитися♪; Тіна це душа і серце голосу без неї шоу не цікаво; чому Тіна пішла без неї не голос».
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На кадрі Твань показала себе і свого сина Веніамін, вони зображені в машині. Зірка з'явилася перед камерою в скромному не сценічному образі, її волосся розпущене і недбало укладене, а на обличчі немає макіяжу, тільки задоволена посмішка. В руках співачка тримає червоні квіти.
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