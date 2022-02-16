Блогерка і переможниця "Холостяка" Ганна Богдан розповіла, що потрібно зробити українцям 16 лютого.

Як пише Politeka.net, Анна Богдан - успішна українська блогерка, яка прославилася завдяки участі в шоу" Холостяк " з Михайлом Заливако. Вже минув рік і блогерка продовжує будувати стосунки з головним героєм проекту. А на нових сторіс в Instagram Ганна розповіла, що потрібно зробити українцями 16 лютого.

На фото Ганна позувала на тлі хвойних дерев.

"16-го лютого. Нехай кожен приєднається, щоб показати всьому світу нашу єдність. Шалено люблю свою країну і я дуже вірю, що все буде добре", - написала Ганна і додала скрін новини з президентом, який оголосив 16-е лютого святом.

Після цього Анна показала, як займалася спортом напередодні "Дня єднання".

Як відомо, президент України підписав указ, за яким 16-е лютого "День єднання". Дату лідер країни вибрав не випадково, адже 12 лютого західні спецслужби заявили, що 16-го лютого Росія вторгнеться на територію України. Тому президент 14 лютого підписав указ, за яким 16-е лютого стало "Днем єднання" українців.

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