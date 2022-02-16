Как пишет Politeka.net, Анна Богдан стала популярной блогеркой благодаря проекту "Холостячка", где звезде удалось победить. Анне удалось построить отношения с главным героем проекта Михаилом Заливако. На новых сторис Богдан показала, какой особенный подарок получила от главного героя.

На первом сторис Анна показывала свою руку и Михаила. Звезда брала в руку красную розу.

"Ты примешь эту розу?", - был поставлен вопрос на сторис.

"Конечно да", - показала звезда ответ на втором сторис, показав пакет от ювелирного бренда, в котором скорее всего, было какое-то украшение.

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А на еще одном сторис Анна продемонстрировала, на какую шалость пошел Михаил. Заливако сидел в автомобиле и улыбался, а в его ногах был бумажный пакет.

"Украл пакет и радуется", - написала блогерка под сторис.

Напомним, избранница "Холостяка" Заливако Анна Богдан поделилась радостью с украинцами

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