Как пишет Politeka.net, Анна Богдан стала популярной блогеркой благодаря проекту "Холостячка", где звезде удалось победить. Анне удалось построить отношения с главным героем проекта Михаилом Заливако. На новых сторис Богдан показала, какой особенный подарок получила от главного героя.
На первом сторис Анна показывала свою руку и Михаила. Звезда брала в руку красную розу.
"Ты примешь эту розу?", - был поставлен вопрос на сторис.
"Конечно да", - показала звезда ответ на втором сторис, показав пакет от ювелирного бренда, в котором скорее всего, было какое-то украшение.
Болезнь настигла Таисию Повалий с сыном: "Мы с Денисом, к огромному сожалению..."
Трагично закончились поиски 6-летнего Ярослава: «Сил родителям пережить такое горе»
Судья «Мастер Шеф» Мартыновская показала своего «Валентина», кадры: «Love is»
Вакарчук сделал замечание участнику "Голосу країни", который ушел к Дорофеевой: "Больше никогда..."
Поступок 19-летнего победителя "Голосу країни" Сасанчина и его жены взбесил украинцев: "Переходит всякие пределы..."
А на еще одном сторис Анна продемонстрировала, на какую шалость пошел Михаил. Заливако сидел в автомобиле и улыбался, а в его ногах был бумажный пакет.
"Украл пакет и радуется", - написала блогерка под сторис.
Напомним, избранница "Холостяка" Заливако Анна Богдан поделилась радостью с украинцами
Также Politeka сообщала, что внешность победительницы "Холостяка" Анны Богдан напугала Заливако
А еще Politeka писала, что избраннице "Холостяка" Заливако Богдан пришлось обратиться к гадалке