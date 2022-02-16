Блогерка и победительница "Холостяка" Анна Богдан рассказала, что нужно сделать украинцам 16 февраля.

Как пишет Politeka.net, Анна Богдан - успешная украинская блогерка, которая прославилась благодаря участию в шоу "Холостяк" с Михаилом Заливако. Уже прошел год и блогерка продолжает строить отношения с главным героем проекта. А на новых сторис в Инстаграм Анна рассказала, что нужно сделать украинцами 16 февраля.

На фото Анна позировала на фоне хвойных деревьев.

"16-го февраля. Пусть каждый присоединится, чтобы показать всему миру наше единство. Безумно люблю свою страну и я очень верю, что все будет хорошо", - написала Анна и добавила скрин новости с президентом, который объявил 16-е февраля праздником.

После этого Анна показала, как занималась спортом в канун "Дня единения".

Как известно, президент Украины подписал указ, по которому 16-е февраля "День Единения". Дату лидер страны выбрал не случайно, ведь 12 февраля западные спецслужбы заявили, что 16-го февраля Россия вторгнется на территорию Украины. Поэтому президент 14 февраля подписал указ, по которому 16-е февраля стало "Днем единения" украинцев.

Напомним, победительница "Холостяка" Богдан показала особенный подарок от Заливако и дала свой ответ

А еще Politeka сообщала, что победительница "Холостяка" Анна Богдан показала, как Заливако за ней ухаживает

Также Politeka писала, что избранница "Холостяка" Заливако Анна Богдан поделилась радостью с украинцами



