Как пишет Politeka.net, Анна Богдан - успешная украинская блогерка, которая прославилась благодаря участию в шоу "Холостяк" с Михаилом Заливако. Уже прошел год и блогерка продолжает строить отношения с главным героем проекта. А на новых сторис в Инстаграм Анна рассказала, что нужно сделать украинцами 16 февраля.
На фото Анна позировала на фоне хвойных деревьев.
"16-го февраля. Пусть каждый присоединится, чтобы показать всему миру наше единство. Безумно люблю свою страну и я очень верю, что все будет хорошо", - написала Анна и добавила скрин новости с президентом, который объявил 16-е февраля праздником.
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После этого Анна показала, как занималась спортом в канун "Дня единения".
Как известно, президент Украины подписал указ, по которому 16-е февраля "День Единения". Дату лидер страны выбрал не случайно, ведь 12 февраля западные спецслужбы заявили, что 16-го февраля Россия вторгнется на территорию Украины. Поэтому президент 14 февраля подписал указ, по которому 16-е февраля стало "Днем единения" украинцев.
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