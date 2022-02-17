Як повідомляє Politeka.net, популярний український співак Арсен Мірзоян, який ось-ось відправиться з туром на підтримку нового альбому по містах України, вирішив порадувати кохану дружину і відвіз її в Дубай. Схоже, ця подорож була приурочена до Дня святого Валентина, а кадри з нього артист виклав у своїх Instagram-сторіс.

Як видно на знімках, закохані Арсен і Тоня у Дубаї побували на рок-концерті британської групи Coldplay. Судячи з кадрів, парочка здорово відпалила разом з величезним натовпом глядачів, які теж відвідали захід.

"Це наш День Валентина", - підписав сторіс Арсен, на якому він ніжно цілує дружину.

"Дякую, мучжини", - підписав ще одну сторіс співак, очевидно, дякуючи музикантам.

Також на одній з сторіс можна побачити, що Мірзоян і Матвієнко знайшли цікаву фотозону в Дубаї з високим підсвіченим тризубом і написом "Ukraine" в синьо-жовтих кольорах.

Відзначимо, що відносини Арсена Мірзояна і Тоні Матвієнко почалися ще в 2011 році, коли вони обидва були учасниками вокального шоу "Голос країни". А одружилася пара в 2017 році. Артисти виховує спільну дочку Ніну. Також у Арсена є сини Влад і Артем від попереднього шлюбу, у Тоні — дочка Уляна.

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