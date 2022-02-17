Как сообщает Politeka.net, популярный украинский певец Арсен Мирзоян, который вот-вот отправится с туром в поддержку нового альбома по городам Украины, решил порадовать любимую жену и увез ее в Дубай. Похоже, это путешествие было приурочено ко Дню святого Валентина, а кадры с него артист выложил в своих Instagram-сторис.

Как видно на снимках, влюбленные Арсен и Тоня в Дубае побывали на рок-концерте британской группы Coldplay. Судя по кадрам, парочка здорово отожгла вместе с огромной толпой зрителей, которые тоже посетили мероприятие.

"Это наш День Валентина", - подписал сторис Арсен, на котором он нежно целует жену.

"Спасибо, мужчины", - подписал еще одну сторис певец, видимо, благодаря музыкантов.

Также на одной из сторис можно увидеть, что Мирзоян и Матвиенко нашли интересную фотозону в Дубае с высоким подсвеченным трезубом и надписью "Ukraine" в сине-желтых цветах.

Отметим, что отношения Арсена Мирзояна и Тони Матвиенко начались еще в 2011 году, когда они оба были участниками вокального шоу "Голос країни". А поженилась пара в 2017 году. Артисты воспитывает совместную дочь Нину. Также у Арсена есть сыновья Влад и Артем от предыдущего брака, у Тони — дочь Ульяна.

Напомним, Тоня Матвиенко покинула Украину вместе с Мирзояном, фото: "В первый раз...".

Как сообщала Politeka, Арсен Мирзоян показал, с кем проводит свободное время, и это не Матвиенко: "Огонь".

Также Politeka писала, что Жена Мирзояна Тоня Матвиенко показала, как поддерживает отличную фигуру: кадры из тренажерного зала.