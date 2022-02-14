Как сообщает Politeka.net, 43-летний украинский музыкант Арсен Мирзоян, который несколько лет назад женился на дочери легендарной певицы Нины Матвиенко Тоне, часто делится с поклонниками фотографиями и видео в Instagram, а также рассказывает о своем дне.

На этот раз Мирзоян опубликовал фотографию из спортзала, куда пришел поиграть волейбол. Муж Матвиенко был в спортивной форме и наколенниках, а в руках держал волейбольный мяч.

"Физкульт привет! Поиграли огонь как!",- написал Мирзоян.

Как видим, певец стоял на одном колене. Возле него были, вероятно, другие игроки. Заметим, что в отметках Мирзоян позначил известную команду "Барком-Кажани", которые являются чемпионами Украины.

Стоит напомнить, что Арсен Мирзоян активно занимается спортом: он бегает по несколько километров в день.

Ранее Politeka сообщала, что муж Тони Матвиенко Мирзоян устроил вечерний драйв и похвастался результатом: "Казаку не до постели".

Напомним, что муж Тони Матвиенко Мирзоян после пробежки признался, что обожает: "Вот как бывает".

Также Politeka писала, что муж Тони Матвиенко Мирзоян показал, как "куражится" на сцене:" четко!"