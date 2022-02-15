Жена Арсена Мирзояна вместе с возлюбленным отправились на курорт, о чем она сообщила в Инстаграм, передает Politeka.net. Певица опубликовала кадры того, как собирается в путь из аэропорта "Борисполь".
"Куда это нас несет?", - поинтересовалась Тоня Матвиенко, предложив позже несколько вариантов: Шри-Ланка, Франция, Дубай и Львов.
Правильным ответом оказался Дубай.
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После приземления Тоню заснял Арсен Мирзоян.
"Матвиенко в первый раз Эмиратах", - прокомментировал видео певец.
Отметим, вначале этого года супруги отдохнули с дочкой, Ниной, В Египте.
Вместе они купались в бассейне и загорали на солнце.
"Завеялся перед туром…
Но уже хочу борща, сала и чеснока :)", - подписал кадры тогда артист.
Отметим, у Арсена Мирзояна есть еще двое сыновей от предыдущего брака, с женой они расстались после того, как артист закрутил роман с певицей.
Сейчас семья живет в Киеве, а родом певец из Запорожья, где раньше работал на одном из заводов.
Напомним, муж Тони Матвиенко Мирзоян решил не скрывать эмоций на фоне слухов о разводе с женой
Как сообщала Politeka, Арсен Мирзоян показал, с кем проводит свободное время, и это не Матвиенко
Также Politeka писала, что муж Тони Матвиенко Мирзоян показал, как "балует" дочь