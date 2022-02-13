Как пишет Politeka.net, певица Тоня Матвиенко - известная украинская певица. У звезды есть дочери Уляна от первых отношений и Нина от Арсена Мирзяона, который воспитывает еще двоих сыновей от своего первого брака. Известно, что пара познакомилась на "Голосі країни", после чего записала совместную песню. Мама Тони - Нина Матвиенко, была изначально против таких отношений, но потом приняла Арсена. Тоня занимается творчеством, а также ведет страничку в Инстаграм, где поделилась в этот раз фотографией из спортзала.
На фото Тоня была в маечке и лосинах серого цвета. Звезда сделала пару селфи, демонстрируя себя на тренажере.
"Пресс", - подписала лаконично кадры Матвиенко в сторис Инстаграм.
Болезнь настигла Таисию Повалий с сыном: "Мы с Денисом, к огромному сожалению..."
Не стало звезды советского кино, печальную весть скрывали два месяца: "Она была голосом детства"
Поступок 19-летнего победителя "Голосу країни" Сасанчина и его жены взбесил украинцев: "Переходит всякие пределы..."
Не стало украинского актера, который сыграл во многих известных советских фильмах: "Ушел Толик"
Оборвалась жизнь известной российской актрисы-красавицы, ей было всего 40: последние фото
А до этого Тоня опубликовала селфи из автомобиля, где была с Арсеном и ребенком. Все трое улыбались на камеру.
Напомним, муж Тони Матвиенко Мирзоян показал свои мускулы после активных пробежек
А еще Politeka сообщала, что муж Тони Матвиенко Мирзоян устроил вечерний драйв и похвастался результатом
Также Politeka писала, что муж Тони Матвиенко Мирзоян поразил экс-"Тартака" Положинского спортивной подготовкой