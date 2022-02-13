Как пишет Politeka.net, певица Тоня Матвиенко - известная украинская певица. У звезды есть дочери Уляна от первых отношений и Нина от Арсена Мирзяона, который воспитывает еще двоих сыновей от своего первого брака. Известно, что пара познакомилась на "Голосі країни", после чего записала совместную песню. Мама Тони - Нина Матвиенко, была изначально против таких отношений, но потом приняла Арсена. Тоня занимается творчеством, а также ведет страничку в Инстаграм, где поделилась в этот раз фотографией из спортзала.

На фото Тоня была в маечке и лосинах серого цвета. Звезда сделала пару селфи, демонстрируя себя на тренажере.

"Пресс", - подписала лаконично кадры Матвиенко в сторис Инстаграм.

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А до этого Тоня опубликовала селфи из автомобиля, где была с Арсеном и ребенком. Все трое улыбались на камеру.

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