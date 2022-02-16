Як передає Politeka.net, Макс Барських через нові правила на музичній церемонії нагородження позбувся відразу трьох номінацій і можливості участі зі своєю колегою, з якою записував нову композицію.

"YUNA-22: Скандали Нацвідбору і ситуація в країні роблять свою справу⚡️. Відтепер колобарації українських артистів з російськими не матимуть змоги бути номінованими.

Цього року автоматично з номінацій вибуває колаборація BESTSELLER від MAX BARSKIH і Zivert. Нагадаємо, що трек і кліп були номіновані в категоріях "Краща пісня іноземною мовою«,» Кращий відеокліп «і» Кращий дует»" - сказано в підписі під кадром.

Зміну правил обговорили в мережі:

"А ось це радує! Молодці! 👏 ; давно пора 👏; 👏правильно!; Цілком правильно🔥. Сподіваюся, скоро артисти будуть ще більше випускати якісні українські треки. А такі правила стануть для них стимулом👏 🏽 👏 🏽 о!; Але невже ми приходимо в Інститут репутації🔥; Максу не звикати) ніколи цю премію не отримає); Боже який Бред ... всюди цю політику до музики пхають ... вже смішно навіть 😂; це не лікується!!!; Позорище...».

Ми писали, стало відомо, що YUNA заборонила нагороджувати треки, записані з російськими артистами, а на церемонії збираються це вводити з цього року. Це означет, що деякі номінанти автоматично вибувають з"гонки". Така інформація була представлений на офіційному сайті премії.

Відзначимо, всього Макс Барських був номінований п'ять разів:

"Пісня іноземною мовою « - BESTSELLER-Макс Барських, Zivert,» Співак року«,» Кращий кліп«,» Кращий дует/колаборація«,»концертне шоу".

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