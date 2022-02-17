Як передає Politeka.net, Дженніфер Лопес взяла участь у зйомках романтичної комедії, в якій зіграла разом зі своїм колегою і співаком. З Малумою Лопес не раз виступала на концертах, відзняла два кліпи і навіть влаштовувала романтичні фотосесії для залучення уваги.

Сам фільм вийшов у прокат якраз на День Всіх закоханих, тому в соціальних мережах почали активно обговорювати не тільки акторську гру Лопес. Багато хто звернув увагу на вбрання артистки, адже 52-річна знаменитість завжди підбирає досить нескромні костюми.

Як можна помітити в одній з добірок в Instagram, Лопес навіть весільним вбранням у фільмі відзначилася-розкішне плаття з дорогоцінними каменями, довгим шлейфом і вишитою фатою змінили її. Латексне плаття, як і кремовий наряд з фатином і вирізом в зоні декольте продемонстрували, наскільки привабливою може бути Лопес в кадрі.

Відзначимо, що після зйомок фільму Лопес встигла дати кілька концертів і зацікавила нарядами, вона також отримала масу компліментів і питань. 52-річна виконавиця не приховує своїх форм, тому і не ховається від камер.

"Я дуже люблю вас всіх, хлопці, і я люблю вас, см Дженніфер ❤; Шикарно 🔥; бажаю всім любові Бенніфера 😍; Мені подобається; люблячий погляд; міцнішає з роками; Дженніфер Лопес❤️; у Аффлека хороший смак; хочеться бути на її місці» - обговорюють в мережі.

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