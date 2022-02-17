Как передает Politeka.net, Дженнифер Лопес приняла участие в съемках романтической комедии, в которой сыграла вместе со своим коллегой и певцом. С Малумой Лопес не раз выступала на концертах, отсняла два клипа и даже устраивала романтичные фотосессии для привлечения внимания.

Сам фильм вышел в прокат как раз на День всех влюбленных, поэтому в социальных сетях начали активно обсуждать не только актерскую игру Лопес. Многие обратили внимание на наряды артистки, ведь 52-летняя знаменитость всегда подбирает довольно нескромные костюмы.

Как можно заметить в одной из подборок в Инстаграм, Лопес даже свадебным нарядом в фильме отличилась – роскошное платье с драгоценными камнями, длинным шлейфом и вышитой фатой преобразили ее. Латексное платье, как и кремовый наряд с фатином и вырезом в зоне декольте продемонстрировали, насколько привлекательной может быть Лопес в кадре.

Отметим, что после съемок фильма Лопес успела дать несколько концертов и заинтересовала нарядами, она также получила массу комплиментов и вопросов. 52-летняя исполнительница не скрывает своих форм, поэтому и не прячется от камер.

«Я очень люблю вас всех, ребята, и я люблю вас, см Дженнифер ❤; Шикарно 🔥; Желаю всем любви Беннифера 😍; Мне нравится; Любящий взгляд; крепчает с годами; Дженнифер Лопес❤️; У Аффлека хороший вкус; хочется быть на ее месте» - обсуждают в сети.

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