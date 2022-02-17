Як повідомляє Politeka.net, у сторіс в своєму Instagram 39-річна переможниця третього сезону талант-шоу "Х-Фактор" Аїда Ніколайчук, яка після тривалого зникнення розпочала сольну кар'єру під псевдонімом AIDA, часто ділиться особистим та спілкується з шанувальниками.
Цього разу Ніколайчук вирішила повідповідати на питання фанатів та залишила спеціальне віконечко. Так, співачку запитали, чи можна стати відомою артисткою без зв'язків, грошей та ліжка.
"Можливо, але з ними скоріше:) А якщо всі три разом, то вже завтра будете зіркою", - пожартувала Аїда Ніколайчук.
Єдиний син Ротару похвалився красою дочки, що живе в Нью-Йорку: "Гени - велика справа"
Зірка "Квартал 95" і "Ліги сміху" Євген Кошовий розкрив своє місцезнаходження: "Ми в процесі"
Дочка виявила тіло матері, яку шукали в Києві з 2016-го року: "В ящику, залитому бетоном..."
Видатна актриса пішла з життя під час зйомок: "Скаржилася на головні болі"
Вчинок 19-річного переможця "Голосу країни" Сасанчина і його дружини розлютив українців: "Переходить всякі межі..."
Нагадаємо, що після перемоги на українському "Х-Факторі" Аїда Ніколайчук надовго зникла з шоу-бізнесу. За цей час вона встигла двічі розлучитися, пожити у Японії та виграти там конкурс талантів. Зараз же, за словами співачки, вона готова знову повернутися в український шоу-бізнес у кардинально новому образі. Дійсно, співачка змінила зачіску та колір волосся, а також повністю переформатувала свій репертуар.
Раніше Politeka повідомляла, що переможницю "Х-Фактора" Аїду Ніколайчук розлютили фанати: "Друзі, ну ви мене вибачте".
Нагадаємо, що переможницю "Х-Фактора" Ніколайчук спіткала хвороба, концерт довелося скасувати: "У мене виявився...".
Також Politeka писала, що переможниця "Х-Фактора" Ніколайчук поділилася своїми секретами краси: "Важливо пам'ятати, що...".