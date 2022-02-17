Як повідомляє Politeka.net, у сторіс в своєму Instagram 39-річна переможниця третього сезону талант-шоу "Х-Фактор" Аїда Ніколайчук, яка після тривалого зникнення розпочала сольну кар'єру під псевдонімом AIDA, часто ділиться особистим та спілкується з шанувальниками.

Аїда Ніколайчук, AIDA, скрін

Цього разу Ніколайчук вирішила повідповідати на питання фанатів та залишила спеціальне віконечко. Так, співачку запитали, чи можна стати відомою артисткою без зв'язків, грошей та ліжка.

"Можливо, але з ними скоріше:) А якщо всі три разом, то вже завтра будете зіркою", - пожартувала Аїда Ніколайчук.

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Нагадаємо, що після перемоги на українському "Х-Факторі" Аїда Ніколайчук надовго зникла з шоу-бізнесу. За цей час вона встигла двічі розлучитися, пожити у Японії та виграти там конкурс талантів. Зараз же, за словами співачки, вона готова знову повернутися в український шоу-бізнес у кардинально новому образі. Дійсно, співачка змінила зачіску та колір волосся, а також повністю переформатувала свій репертуар.

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Нагадаємо, що переможницю "Х-Фактора" Ніколайчук спіткала хвороба, концерт довелося скасувати: "У мене виявився...".

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