Переможниця третього сезону шоу "Х-Фактор" Аїда Ніколайчук, яка почала успішну сольну кар'єру під псевдонімом AIDA, відповіла на запитання шанувальників про шоу-бізнес.

Як повідомляє Politeka.net, у сторіс в своєму Instagram 39-річна переможниця третього сезону талант-шоу "Х-Фактор" Аїда Ніколайчук, яка після тривалого зникнення розпочала сольну кар'єру під псевдонімом AIDA, часто ділиться особистим та спілкується з шанувальниками.

Цього разу Ніколайчук вирішила повідповідати на питання фанатів та залишила спеціальне віконечко. Так, співачку запитали, чи можна стати відомою артисткою без зв'язків, грошей та ліжка.

"Можливо, але з ними скоріше:) А якщо всі три разом, то вже завтра будете зіркою", - пожартувала Аїда Ніколайчук.

Нагадаємо, що після перемоги на українському "Х-Факторі" Аїда Ніколайчук надовго зникла з шоу-бізнесу. За цей час вона встигла двічі розлучитися, пожити у Японії та виграти там конкурс талантів. Зараз же, за словами співачки, вона готова знову повернутися в український шоу-бізнес у кардинально новому образі. Дійсно, співачка змінила зачіску та колір волосся, а також повністю переформатувала свій репертуар.

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