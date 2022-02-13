Як пише Politeka.net, Аїда Ніколайчук стала відомою співачкою завдяки прослуховуванням на "Х-факторі", де заспівала пісню "Колискова" Поліни Гагаріної. Зірка настільки добре впоралася з композицією, що судді не повірили учасниці і попросили переспівати без мінусовки. Даний епізод став легендарним на платформі "Ютуб" і набрав десятки мільйонів переглядів. А Аїді вдалося перемогти на проекті, але не з першого разу, і тепер артистка активно розвиває свою кар'єру, а також веде сторінку в Instagram, де ділиться з фантами всім цікавим.
На новому сторіс Аїда показала обкладинки до концерту майбутньому і поставила хрестики червоного кольору. Також зірка додала собі корону з написом "Карантинна королева".
"Я вдома. У мене виявився ковид", - написала зірка.
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На другому сторіс Аїда показала, чим зайнята вдома.
"Дивлюся міні-серіал. Винаходячи Анну. Як-то так...",- написала артистка.
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