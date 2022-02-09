Як пише Politeka.net, Аїда Ніколайчук - справжня зірка "Х-Фактора". Прослуховування співачки набрало десятки мільйонів переглядів на платформі Ютуб, хоча перемогти артистці на проекті вдалося тільки з другого разу. Зараз зірка активно займається творчістю, а також веде блог в Instagram, де вирішила розповісти про свою хворобу.
"Втомлена ,прихворіла (а нефіг бігати без куртки), але знову в студії... а фотку ставлю вчорашню, тому що сьогодні втомлений погляд вже складно приховати", - написала Аїда і додала фото в наряді тілесного кольору.
На наступному сторіс Аїда вже була вдома. Зірка зробила селфі і поділилася планами на наступний день.
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