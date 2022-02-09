Співачка Аїда Ніколайчук, яка перемогла на шоу "Х-Фактор", показала себе і розповіла про хворобу, яка її спіткала.

Як пише Politeka.net, Аїда Ніколайчук - справжня зірка "Х-Фактора". Прослуховування співачки набрало десятки мільйонів переглядів на платформі Ютуб, хоча перемогти артистці на проекті вдалося тільки з другого разу. Зараз зірка активно займається творчістю, а також веде блог в Instagram, де вирішила розповісти про свою хворобу.

"Втомлена ,прихворіла (а нефіг бігати без куртки), але знову в студії... а фотку ставлю вчорашню, тому що сьогодні втомлений погляд вже складно приховати", - написала Аїда і додала фото в наряді тілесного кольору.

На наступному сторіс Аїда вже була вдома. Зірка зробила селфі і поділилася планами на наступний день.

"Затра на запис беків. Треба встигнути одужати", - написала артистка.

Нагадаємо, переможниця "Х-Фактор" Ніколайчук розповіла, що приготувала для українців

Також Politeka повідомляла, що переможниця "Х-Фактора" Ніколайчук зважилася на кардинальні зміни в житті

А ще Politeka писала, що переможниця "Х-Фактора" Ніколайчук засвітила свою сестру-красуню, яку захищала від хуліганів



