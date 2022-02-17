Победительница третьего сезона шоу "Х-Фактор" Аида Николайчук, которая начала успешную сольную карьеру под псевдонимом AIDA, ответила на вопросы поклонников о шоу-бизнесе.

Как сообщает Politeka.net, в сторис в своем Instagram 39-летняя победительница третьего сезона талант-шоу "Х-Фактор" Аида Николайчук, которая после длительного исчезновения начала сольную карьеру под псевдонимом AIDA, часто делится личным и общается с поклонниками.

На этот раз Николайчук решила ответить на вопросы фанатов и оставила специальное окошечко. Так, певицу спросили, можно ли стать известной артисткой без связей, денег и постели.

"Возможно, но с ними скорее:) А если все три вместе, то уже завтра будете звездой", - пошутила Аида Николайчук.

Напомним, что после победы на украинском "Х-Факторе" Аида Николайчук надолго исчезла из шоу-бизнеса. За это время она успела дважды расстаться, пожить в Японии и выиграть там конкурс талантов. Сейчас же, по словам певицы, она готова снова вернуться в украинский шоу-бизнес в кардинально новом образе. Действительно, певица изменила прическу и цвет волос, а также полностью переформатировала свой репертуар.

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