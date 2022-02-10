Співачка Аїда Ніколайчук, яка перемогла на "Х-Фактор", показала себе і розповіла свої секрети краси.

Як пише Politeka.net, Аїда Ніколайчук - відома співачка з України, яка прославилася завдяки "Х-Фактору". Зараз артистка активно веде блог в Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим, а цього разу розповіла про догляд за собою.

На фото Аїда сиділа в гримерці, поки над нею працював майстер.

"Всім привіт! Більшість з вас проголосувало за те, щоб я розповіла про свої б'юті засоби. Я перепробувала багато і правда є, що сказати! Віщуючи ваші питання, цей пост не реклама, а тільки особистий досвід, який, можливо, буде комусь корисний.

Важливо пам'ятати, що тип шкіри у всіх різний і кожен має свої особливості. У мене чутлива шкіра, Тип комбінований.

Почнемо з догляду. На даний момент я застосовую трифазне очищення шкіри. Відповідно три засоби.

Пінка для вмивання допомагає добре очистити шкіру від макіяжу, далі наношу лосьйон для відновлення ph-балансу, потім зволожую шкіру кремом. Користуюся однією лінійкою, так як раніше я вже її пробувала і тепер знову до неї повернулася. Так само, іноді використовую спеціальний спонж при умовно для легкого пілінгу. Я відмовилася від пілінгових засобів і зрозуміла що це краще рішення для чутливої шкіри.

Раз на тиждень я використовую гідрофільне масло для очищення пор. Ну і як всі дівчатка, звичайно ж, масочки. З недавнього часу в моїй б'юті рутині з'явився косметолог, знайшла для себе деякі процедури, якими поділюся з вами в наступний раз. А поки може порадите мені перевірені вами продукти для догляду за шкірою?",- написала зірка.

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