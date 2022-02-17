Як повідомляє Politeka.net, популярна голлівудська актриса Анджеліна Джолі своєю появою з дітьми на публіці завжди виробляє фурор і не залишається без компліментів або засуджень. Оскільки багатьом цікава життя артистки після розлучення, вона навмисно не дає коментарів, щоб не спровокувати чутки.

Відзначимо, не так давно Джолі з'явилася разом з Шайло на прем'єрі фантастичного фільму. Шанувальники були вражені зовнішністю Джолі, яка довгий час навіть образи не змінювала.

Але на урочистому вечорі блищала в сукні кольору металік з акуратним декольте і без принтів. Нарощене волосся змінили її образ, а макіяж вигідно почеркнув знамениті вилиці Джолі.

"Немов коктейль краси і привабливості; Красиво ♥️; ❤️❤️красива мама і дочка ❤️; 💅Прямо на вільної птиці; вона сама як птах; дуже красиво❤️; витончена для душі😍 😍; вона дівчинка і що, краще йти рука об руку з її мамою, так вона відчуває безпеку і спокій, її погляд дуже милий, обидві дуже красиві, я люблю вас мої улюблені Енджі і Шайло💕; як, мабуть, пишаються Бред і Енджі і її бабуся такою красивою юної леді. 💕 ; як сестри виглядають " - пишуть в мережі.

Як можна помітити, Анджеліна Джолі продовжує присвячувати себе правозахисній діяльності. Зірка виступила перед Сенатом у Вашингтоні, там вона емоційно звернулася до присутніх і навіть ледь не пролила сльози через переживання. На фото зірки ж багато обговорили її зовнішність.

Папараці неодноразово вдавалося зняти зірку на вулиці, після чого в мережі багато хто стверджував, що Джолі вже не виглядає так ефектно як раніше. Цього разу вийшло також. Втомлений погляд, зморшки, тьмяний колір обличчя – кадри вийшли вельми показовими. На фотографіях крупним планом, які зрідка потрапляють в мережу, можна побачити, що Анджеліна змінюватися.

Нагадавши, Дочка Анджеліни Джолі в сарафані матері здивувала виглядом перед публікою: кадри.

Як повідомляла Politeka, Анджеліна Джолі розплакалася, заговоривши про нещасних дітей: "можна було врятувати...".

Також Politeka писала, що Джолі чесно показала обличчя в зморшках і спантеличила зовнішнім виглядом: "Вау, вона прекрасна".