Українська актриса, зірка серіалу "Папік" Дар'я Петрожицька розповіла, що потрапити в "Свати" і "Папіка" їй допомогла кумедна ситуація на пробах.

Як пише Politeka.net, про це Дар'я Петрожицька розповіла в інтерв'ю шоу «Поговори зі мною».

«У мене з "Папіком" трапився фарт. Я прийшла на чергові проби «Сватів». У мене був епізод один вчительки. Я подумала: "Вау! Це ж "Квартал", так цікаво", - розповіла Петрожицька.

За її словами, на пробах в «Свати» їй потрібно було розповісти вірш. Вона почала розповідати і забула твір після перших чотирьох рядків.

"І я їм кажу: «А можна я вам заспіваю?». І почала співати. Насправді, Яковлєва тоді не було на цих пробах. Був Міша Савін і Ольга Яковлєва. Я не знаю, що тоді зачепило Андрія, що вони в підсумку вибрали мене. У мене повинно було бути два знімальних дні, а мою історію так розширили, що це було п'ять днів", - зазначила актриса.

Вона додала, що саме тоді сподобалася Яковлєву, який пізніше покликав її зніматися в серіалі «Папік», який зробив артистку неймовірно популярною.

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