Як повідомляє Politeka.net, 34-річний український гуморист Олександр Еллерт, який став переможцем першого сезону реаліті-шоу "Холостячка" з Ксенією Мішиною, дав інтерв'ю Славі Дьоміну у програмі "Слава+", яке опублікували на YouTube-каналі "Люкс ФМ".

Олександр Еллерт розповів Славі Дьоміну про свій заробіток після того, як перестав працювати у "Квартал 95".

"Веду заходи. Реклами в Instagram. Я також перейшов ще на такий рівень, як навчання: я зробив майстер-клас для ведучих офлайн. У березні хочу зробити ще один", - розповів Олександр.

Еллерт також вирішив розсекретити свій заробіток за грудень. Так, він заробив приблизно 20 тисяч доларів.

Колишній обранець Ксенії Мішиної зауважив, що півроку тому він вирішив "взяти творчу відпустку" у "Квартал 95". Однак, його трудова книжка все ще залишається на студії. Олександр розуміє, що якщо "відпустка" затягнеться, його звільнять, але це було свідоме рішення.

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