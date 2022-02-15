Як передає Politeka.net, 36-річна співачка Злата Огневич, яка посіла третє місце на Євробаченні в 2013 році і перемогла на шоу "Маска", поділилася кумедним відео на своїй сторінці в Instagram. (Щоб подивитися - проскрольте вниз)

"Знайоме, дівчата?» - звернулася вона до передплатниць в пості.

На відео Злата Огневич постала в ошатному вигляді з укладанням і макіяжем. Образ вона доповнила масивними прикрасами.

"Знаєте, як називається цей лук? "Я ніколи не зустрічаю свого колишнього". І знаєте, чому? Я зустріч свого колишнього і всіх починаючи з дитячого садка тільки тоді, коли виглядаю, як прогнилий картопля», - сказала співачка.

Судячи з коментарів, ситуація виявилася знайома багатьом. Не забули користувачі Мережі і про компліменти для Злати Огневич.

"Шикарна», «така красива», «Та така класна», «Принадність», «Це точно», "Правда життя", - писали в коментарях.

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