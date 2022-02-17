Как сообщает Politeka.net, 34-летний украинский юморист Александр Эллерт, ставший победителем первого сезона реалити-шоу "Холостячка" с Ксенией Мишиной, дал интервью Славе Демину в программе "Слава+", которое опубликовали на YouTube-канале"Люкс ФМ".

Александр Эллерт рассказал Славе Демину о своем заработке после того, как перестал работать в "Квартал 95".

"Веду мероприятия. Рекламы в Instagram. Я также перешел еще на такой уровень, как обучение: я сделал мастер-класс для ведущих офлайн. В марте хочу сделать еще один", - рассказал Александр.

Эллерт также решил рассекретить свой заработок за декабрь. Так, он заработал примерно 20 тысяч долларов.

Бывший избранник Ксении Мишиной заметил, что полгода назад он решил "взять творческий отпуск" в "Квартал 95". Однако, его трудовая книжка все еще остается на студии. Александр понимает, что если отпуск затянется, его уволят, но это было сознательное решение.

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