Як повідомляє Politeka.net, 34-річний український гуморист та сценарист студії "Квартал 95" Олександр Еллерт дав інтерв'ю теле- і радіоведучому Славі Дьоміну у програмі "Слава+", яке опублікували на YouTube-каналі "Люкс ФМ".

Так, Еллерт розповів Дьоміну про те, які у нього зараз стосунки з героїнею першого сезону реаліті-шоу "Холостячка" Ксенією Мішиною. Нагадаємо, що після закінчення проєкту Еллерт та Мішина ще деякий час зустрічалися та жили разом, але потім оголосили про розрив.

"Коли ми були в стосунках, ми були і друзями, і коханцями, і парою. Зараз - ні, ми не друзі. Це нормально. Я думаю, нам не варто переходити в дружні стосунки і навряд чи ми перейдемо в них", - сказав Еллерт.

Зауважимо, що Еллерт сказав, що вони можуть знову зійтися з Ксенією тільки за умови, якщо проаналізують минуле, зроблять висновки і приймуть один одного такими, якими вони є.

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