Як пише Politeka.net, Анна Богдан стала популярною блогеркою завдяки проекту" Холостячка", де зірці вдалося перемогти. Ганна вдалося побудувати відносини з головним героєм проекту Михайлом Заливако. На нових сторіс Богдан показала, який особливий подарунок отримала від головного героя.
На першому сторіс Анна показувала свою руку і Михайла. Зірка брала в руку червону троянду.
"Ти приймеш цю троянду?",- було поставлено питання на сторіс.
"Звичайно так",-показала зірка відповідь на другому сторіс, показавши пакет від ювелірного бренду, в якому швидше за все, була якась прикраса.
Хвороба спіткала Таїсію Повалій з сином: "Ми з Денисом, на превеликий жаль..."
Росія привела в рух свої війська: що зараз відбувається на кордоні України
Саакашвілі втратив близьку людину: «Була дуже хорошою і красивою жінкою»
Кума Дзідзьо Цибульська несподівано показала чоловіка, якого приховує від публіки: "Розлучитися..."
Вчинок 19-річного переможця "Голосу країни" Сасанчина і його дружини розлютив українців: "Переходить всякі межі..."
А на ще одному сторіс Анна продемонструвала, на яку витівку пішов Михайло. Заливако сидів в автомобілі і посміхався, а в Його ногах був паперовий пакет.
"Вкрав пакет і радіє", - написала блогерка під сторіс.
Нагадаємо, обраниця "Холостяка" Заливако Анна Богдан поділилася радістю з українцями
Також Politeka повідомляла, що зовнішність переможниці "Холостяка" Анни Богдан налякала Заливако
А ще Politeka писала, що обраниці" Холостяка " Заливако Богдан довелося звернутися до ворожки