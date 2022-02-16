Переможниця "Холостяка" Анна Богдан показала, який особливий подарунок отримала від головного героя шоу Михайла Заливако, поділившись у своєму блозі.

Як пише Politeka.net, Анна Богдан стала популярною блогеркою завдяки проекту" Холостячка", де зірці вдалося перемогти. Ганна вдалося побудувати відносини з головним героєм проекту Михайлом Заливако. На нових сторіс Богдан показала, який особливий подарунок отримала від головного героя.

На першому сторіс Анна показувала свою руку і Михайла. Зірка брала в руку червону троянду.

"Ти приймеш цю троянду?",- було поставлено питання на сторіс.

"Звичайно так",-показала зірка відповідь на другому сторіс, показавши пакет від ювелірного бренду, в якому швидше за все, була якась прикраса.

А на ще одному сторіс Анна продемонструвала, на яку витівку пішов Михайло. Заливако сидів в автомобілі і посміхався, а в Його ногах був паперовий пакет.

"Вкрав пакет і радіє", - написала блогерка під сторіс.

Нагадаємо, обраниця "Холостяка" Заливако Анна Богдан поділилася радістю з українцями

Також Politeka повідомляла, що зовнішність переможниці "Холостяка" Анни Богдан налякала Заливако

А ще Politeka писала, що обраниці" Холостяка " Заливако Богдан довелося звернутися до ворожки