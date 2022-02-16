Як повідомляє Politeka.net, у сторіс в своєму Instagram 27-річна українська модель, переможниця конкурсу "Міс Україна Всесвіт 2021" Анна Неплях часто ділиться з шанувальниками фотографіями та відео, а також розповідає про своє життя.
Цього разу Неплях опублікувала фото з аеропорту, на якому показала велику валізу і розповіла, що збирається покинути Україну.
"До суботи на побачення з Парижем", - написала Анна Неплях.
Згодом Анна опублікувала фото вже з Франції та показала, що там її тепло зустріли та подарували красивий букет.
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Нагадаємо, що нещодавно Анна Неплях потрапила у дві ДТП за тиждень. Спершу Неплях намагалася розвернутися, сидячи за кермом свого Мерседеса, і відірвала бампер. Через декілька днів "Міс Україна Всесвіт 2021" їхала на пасажирському сидінні в таксі, коли у них врізалася вантажівка. На щастя, ніхто не постраждав.
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