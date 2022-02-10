27-річна Неплях розповіла подробиці аварії у себе в" сторіз " в Instagram, передає Politeka.net.

В результаті ДТП, на щастя, ніхто не постраждав, крім самого автомобіля. У" Мерседеса " спереду відірвало бампер. Як це сталося, Неплях повідомила в "сторіз", поки чекала Евакуатор.

"Господи, це якийсь кошмар, я навіть не знаю, як це описати... тому що... я просто розверталася, заїхала на в'їзд і зірвала бампер, - поділилася "Міс Україна Всесвіт",- Наступна моя машина точно буде висока, тому що це не моє. Я зараз сиджу чекаю Евакуатор. Як таке взагалі може бути?".

На кадрах красуня показала " каліцтва "і додала:" на рівному місці... Я, чесно, в шоці. Просто за що".

Також Неплях зізналася, що їй дуже подобається їздити за кермом, оня "прямо кайфує від цього", але, як варіант [щоб не потрапляти більше в такі події] не проти їздити з водієм.

Раніше ми розповідали, що Неплях кілька місяців тому вже потрапляла в серйозне ДТП, винуватцем якого стала сама. За словами дівчини, вона не розрахувала гальмівний шлях і влетіла в машину, що стояла перед нею, а та, в свою чергу, зачепила ще одну. В результаті аварії ніхто не пострдала, але капот її авто був сильно пом'ятий.

Додамо, окрім перемоги на "Міс Україна Всесвіт-2021", Неплях також посіла перше місце в конкурсі»Міс Інтерконтиненталь Україна-2017".

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