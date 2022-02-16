Как сообщает Politeka.net, в сторис в своем Instagram 27-летняя украинская модель, победительница конкурса "Мисс Украина Вселенная 2021" Анна Неплях часто делится с поклонниками фотографиями и видео, а также рассказывает о своей жизни.
На этот раз Неплях опубликовала фото из аэропорта, на котором показала большой чемодан и рассказала, что собирается покинуть Украину.
"До субботы на свидание с Парижем", - написала Анна Неплях.
Впоследствии Анна опубликовала фото уже из Франции и показала, что там ее тепло встретили и подарили красивый букет.
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Напомним, что недавно Анна Неплях попала в два ДТП за неделю. Сперва Неплях пыталась развернуться, сидя за рулем своего Мерседеса, и оторвала бампер. Через несколько дней "Мисс Украина Вселенная 2021" ехала на пассажирском сиденье в такси, когда в них врезался грузовик. К счастью, никто не пострадал.
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