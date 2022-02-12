Модель Анна Неплях, яка стала "Міс Україною Всесвіту", розповіла про кастинг, на який прийшла, поділившись новими кадрами в блозі.

Як пише Politeka.net, Анна Неплях - відома українська модель, яка перемогла на конкурсі "Міс Україна Всесвіт". Зірка стала досить популярною і тепер за нею стежать сотні тисяч фанатів в Instagram. Цього разу у своєму блозі Ганна вирішила опублікувати кадри, на яких розповіла про кастинг на один з тв-проектів.

"Кастингувалася в один відомий тв-проект, вгадайте який?",- написала Анна.

"Танці з зірками", - спробував вгадати у відповідях один з фанатів.

"Тут я все ще чекаю, коли Завадюк покличе на танці", - відповіла Неплях.

"Одруження наосліп", - спробував ще один фанат вгадати.

"Я не в тому віці і положенні, щоб заміж наосліп виходити", - написала Анна.

"Холостячка 2022", - припустив ще один фанат.

"СТБ поки не вирішується", - написала Ганна.



Варто відзначити, що зірка так і не зізналася, що за проект її запросив.

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