Як пише Politeka.net, Анна Неплях - відома українська модель, яка перемогла на конкурсі "Міс Україна Всесвіт". Зірка стала досить популярною і тепер за нею стежать сотні тисяч фанатів в Instagram. Цього разу у своєму блозі Ганна вирішила опублікувати кадри, на яких розповіла про кастинг на один з тв-проектів.
"Кастингувалася в один відомий тв-проект, вгадайте який?",- написала Анна.
"Танці з зірками", - спробував вгадати у відповідях один з фанатів.
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"Тут я все ще чекаю, коли Завадюк покличе на танці", - відповіла Неплях.
"Одруження наосліп", - спробував ще один фанат вгадати.
"Я не в тому віці і положенні, щоб заміж наосліп виходити", - написала Анна.
"Холостячка 2022", - припустив ще один фанат.
"СТБ поки не вирішується", - написала Ганна.
Варто відзначити, що зірка так і не зізналася, що за проект її запросив.
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