Екс-учасниця 10-го сезону "Холостяка" з Максом Михайлюком і володарка титулу "Міс Україна-Всесвіт" Анна Неплях показала, як виглядала до того, як збільшила губи.

Як передає Politeka.net, екс-учасниця 10-го сезону проєкту "Холостяк" Анна Неплях здобула перемогу на конкурсі "Міс Україна-Всесвіт" у 2021-му році. На своїй сторінці в Instagram, після участі в конкурсі, Неплях активно спілкується зі своїми шанувальниками. Цього разу на своїй сторінці в Instagram екс-учасниця "Холостяка" опублікувала нові Сторіз. На кадрах Анна Неплях розповіла, що не робила ніяких пластичних операцій. Все, що вона робила - збільшувала губи.

"Тут мені 17 років. Я не робила ніс і ніяких пластичних операцій та інших маніпуляцій із зовнішністю. Не видалила грудки біша, не колола будь-які вилиці або кути та інше", - відповіла Анна Неплях.

Також, "Міс Україна-Всесвіт" відповіла, що не колить нічого, крім губ.

"Ні, і зараз добре видно, як у мене за рік повністю здулися губи", - розповіла Анна Неплях.

Нагадаємо, нещодавно модель поділилася новими кадрами з фотосесії, де постала в епатажному образі.

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