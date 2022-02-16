Як пише Politeka.net, "Холостяк" - популярний український проект, в якому головний герой шукає супутницю життя. У 12-му сезоні вирішив знайти кохання бізнесмен зі Львова Алекс Топольський. На ютуб-каналі шоу появляться візитка першої учасниці проекту.

Першою учасницею стала Алена, яка служить у поліції. Дівчина приїхала на мотоциклі і одягла на Алекса Топольського наручники. Візитка вийшла дуже ефектною.

Фанати відразу почали обговорювати дівчину в коментарях під відео:

"Кращого холостяка знайти не могли!?", "Холостяк в шоці, навіть дар мови втратив", може дівчина і симпатична, але зачіска і мейк Жах, не відповідають поряд"," Думаю, вона вилетить десь у другій серії))", "хлопець такий" солодкуватий симпатяжка", але ось ця жінка аж надто агресивна. Відштовхує всім своїм виглядом", " якесь дитя, а не холостяк (((".

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