Известный бизнесмен и главный герой 12-го сезона проекта "Холостяк" Алекс Топольский откровенное рассказал о том, что жалеет.

Как передает Politeka.net, успешный 32-летний бизнесмен Алекс Топольский стал главным героем 12-го сезона реалити-шоу "Холостяк". В преддверии показа нового сезона, "Холостяк" решил откровенно рассказать о фактах из своей жизни.

Топольский признался в поступке, о котором он жалеет.

"Я сожалею, что чаще не виделся со своими родителями. Что всегда на потом, на потом, на потом...Сначала бизнес, сначала самореализация…", — откровенно рассказал "Холостяк".

Также, он рассказал об главной ошибке на свидании, которую он совершал.

"Это когда я спросил девушку о ее возрасте. И потом я вспомнил, что у меня кэшевая память и я уже знаю ее возраст", — вспомнил Алекс Топольский.

"Холостяк" выдал свои главные цели на будущее. Он рассказал, что в приоритете у него стоит создание семьи, а потом уже бизнес-цели, которые собирается реализовать.

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