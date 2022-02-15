Как передает Politeka.net, успешный 32-летний бизнесмен Алекс Топольский стал главным героем 12-го сезона реалити-шоу "Холостяк". В преддверии показа нового сезона, "Холостяк" решил откровенно рассказать о фактах из своей жизни.
Топольский признался в поступке, о котором он жалеет.
"Я сожалею, что чаще не виделся со своими родителями. Что всегда на потом, на потом, на потом...Сначала бизнес, сначала самореализация…", — откровенно рассказал "Холостяк".
Также, он рассказал об главной ошибке на свидании, которую он совершал.
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"Это когда я спросил девушку о ее возрасте. И потом я вспомнил, что у меня кэшевая память и я уже знаю ее возраст", — вспомнил Алекс Топольский.
"Холостяк" выдал свои главные цели на будущее. Он рассказал, что в приоритете у него стоит создание семьи, а потом уже бизнес-цели, которые собирается реализовать.
Ранее сообщалось, новый "Холостяк" Топольский после окончания съемок сделал чувственное признание: "Я ими дорожу..."
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