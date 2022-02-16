Как пишет Politeka.net, "Холостяк" - популярный украинский проект, в котором главный герой ищет спутницу жизни. В 12-м сезоне решил найти любовь бизнесмен из Львова Алекс Топольский. На ютуб-канале шоу появилась визитка первой участницы проекта.

Первой участницей стала Алена, которая служит в полиции. Девушка приехала на мотоцикле и надела на Алекса Топольского наручники. Визитка получилась очень эффектной.

Фанаты сразу начали обсуждать девушку в комментариях под видео:

"Лучшего холостяка найти не могли!?", "Холостяк в шоке, даже дар речи потерял", Может девушка и симпатичная, но причёска и мейк ужас, не соответствуют наряду", "Думаю, она вылетит где-то во второй серии))", "парень такой "слащавый симпатяжка", но вот эта женщина уж слишком агрессивная. Отталкивает всем своим видом", "Какое-то дите , а не холостяк(((".

Напомним, новый "Холостяк" Топольский подвергся серьезному испытанию на курорте

Также Politeka писала, что Топольский изменил правила "Холостяка", такого поворота участницы не ожидали

А еще Politeka сообщала, что новый "Холостяк" Топольский рассказал о, чем жалеет и ошибке на свидании



