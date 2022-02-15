Как передает Politeka.net, успешный 32-летний бизнесмен Алекс Топольский стал очередным героем романтичного шоу "Холостяк" и перед стартом сезона в сети активно обсуждают, что же происходит в жизни мужчины и что он из себя представляет.

«Новый Холостяк тотально изменит правила проекта? Подарки уже при первой встрече? И что будут означать три новых цвета роз?😲 Премьера нового сезона романтического реалити «Холостяк» уже 4 марта. Не упустите!🌹» - сказано в подписи с видео Топольского.

В сети обсуждают, почему же Холостяк меняет правила и нормально ли это вообще:

«Но это не холостяк меняет правила, это сценаристы😂 🤦‍♀️; 😲 ох, ничего себе 🔥. Интересно посмотреть 😍🥰; Ждеееммм; Все как и у Златы будет, по сценарию?; кажется, ничего нового не будет👏; Верить в то, как там кто кого подписал в Getcontact это жесть конечно 😂 Подписать могут по-разному и никто же не знает, что за человек и адекватна ли она, так подписавшая. Мда😊».

Ранее Топольский признался в поступке, о котором он жалеет.

"Я сожалею, что чаще не виделся со своими родителями. Что всегда на потом, на потом, на потом...Сначала бизнес, сначала самореализация…", — откровенно рассказал "Холостяк".

Также, он рассказал об главной ошибке на свидании, которую он совершал.

"Это когда я спросил девушку о ее возрасте. И потом я вспомнил, что у меня кэшевая память и я уже знаю ее возраст", — вспомнил Алекс Топольский.

Ранее сообщалось, новый "Холостяк" Топольский после окончания съемок сделал чувственное признание: "Я ими дорожу..."

Politeka рассказывала, в новом сезоне "Холостяка" правила изменятся, появились подробности: "Будет устанавливать сам Алекс"

Также, новый "Холостяк" Топольский разозлил видом в новом ролике перед шоу: "Слишком сладкий... Что внутри?"