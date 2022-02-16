Як пише Politeka.net, Андрій Задворний прославився лише завдяки участі на Холостячку і активно це використовує, так як аудиторія в Instagram виросла в рази. Чоловік кинув Злату Огневич без пояснення причин і навіть пішов з пост-шоу посеред ефіру. Він також посміявся над співачкою, коли вона розридалася перед камерою і поводився досить зухвало.

Тим не менш, саме шоу зробило його відомим в країні, чим чоловік користується, показуючи все частіше кадри з минулого. Цього разу Задворний похвалився кадрами з зустрічі з друзями-колишніми учасниками Холостячки. Серед них був також і фіналіст, якому Злато відмовивши, Дмитро Шевченко.

"Про що говорять холостяки, як думаєте)?» - пише Задворний під фото.

У мережі відреагували: "Скоро дізнаємося 😜; про жінок 💯; про роботу і нові проекти; що вони вже не всі холостяки; приколи з проекту 😂; добре б ще в одному проекті взяти участь)); клас🔥; звичайно ж про футбол!!️ ️ ; У кого що там в житті як взагалі, як-то так або про бізнес ідеї нові🙌; поставити Васко і Діму поруч і буде український прапор🇺 🇦 🤩; про дівчат по-любому👌 🏻навіть гадати не потрібно; точно не про Злату))); про колишню😂».

Також раніше на нових кадрах Андрій в Instagram показав, кому привіз букет квітів на День Закоханих.

На кадрах зірка вибрав букет тюльпанів, після чого на автомобілі відправився до дочки. Як виявилося, у дівчинки в День закоханих День народження.

"14 лютого - особливий день для мене. Сьогодні я вітаю найулюбленішу дівчинку на світі!", - написавши Андрій.

Нагадаємо, що Задворний після розриву зі Златою Огневич розповів, чим керується в житті: "завжди ти сам".

Як повідомляла Politeka, Задворний засвітив улюблену дівчинку:"особливий день".

Також Politeka писала, що Задворний розповів, що зараз відбувається в його житті: "млявий, непродуктивний...".