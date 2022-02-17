Як пише Politeka.net, Маша Єфросиніна - популярна українська телеведуча. У зірки є дочка Нана. Як виявилося, у дівчини день народження 16 лютого, яке стало святом "День єднання". Маша у своєму Instagram показала доньку і написала зворушливі слова доньки, яка святкує повноліття.
"Але я хочу, щоб світ знав, що у нього є така надзвичайно сильна і цілеспрямована дівчина, як ти! Щоб знав, як сильно ти хочеш змінити його в бік добра і справедливості, любові і пацифізму..
Але щось мені підказує, що світ неминуче про тебе дізнається!
З твоїм вісімнадцятиріччям, Моя прекрасна Нана",- написала зірка.
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Фанати, включаючи Лідію Подкопаєву, Ліду Лі і Ірину Монатік, поставили десятки тисяч лайків і написали коментарі:
"Неймовірно красива! З іменинницею!", "Час летить. Нана-квітка, вітаю з іменинницею!", "Вау! Яка фантастична красуня. З іменинницею", " Машенька. З іменинницею, нехай все задумане обов'язково здійснитися«,»дуже ваша Нана схожа тут на актрису Лейтон Містер (Блер Волдорф з серіалу "Пліткарка"). Я спочатку подумала, що це вона. Вітаю вас з іменинницею!".
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