Настя Каменських і Потап приховували свої стосунки до самого дня таємного весілля, яке влаштували для зірок і близьких, пише Politeka.net. Тільки в день весілля і вже після церемонії стало відомо, що артисти не тільки фліртували, але і таємно були у відносинах досить довго.
Зараз пара живе в заміському розкішному будинку, який вони купили разом, вони стали сусідами сім'ї Осадчої та Горбунова. Зараз пара не так часто буває вдома, адже вони зайнятий концертами і майбутніми гастролями.
Тому на кожен їх невеликий відпочинок Каменських робить багато фото і відео.
"Настя закохана всім серцем!!!! Здоровенькі були! Так тримати! Любіть один одного і ніколи не розлучайтеся!😍 ; Боже, які ви прекрасні! Завжди милуюся Вами і вашою любов'ю! Щастя до небес, ніжності, обожнювання і багато маленьких Потапчиків!❤ ; Класні ви🥰 🥰 🥰; видно, як вона його сильно любить😍; Настя красуня🔥; вас можна привітати?❤️Не віриться в їх любов😮з днем єдності у всьому❤️🔥 😍».
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Зазначимо, День закоханих зірки провели разом, про що свідчать сторіс Настя Каменських в Instagram. На новому відео зірка знімала себе в дзеркало ліфта. В руках артистка тримала великий букет тюльпанів, а позаду неї виднілися червоні кульки.
"Ось і все закінчилося, і кульки в оберемок я з квітами. Ми з тобою, як в перший раз, і дощ пішов, такий...", - заспівати Настя Каменських.
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