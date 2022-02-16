Як пише Politeka.net, Юрій Горбунов - популярний український телеведучий. Зірка одружений на колезі Каті Осадчій, якій разом працює над проектом"Голос країни". Також артист веде сторінку в Instagram, де цього разу вирішив підтримати українців.
"З Днем Єднання! Україно! Ніхто ніколи не повинен нам розповідати як нам жити, з ким дружити, куди вступати і якою мовою розмовляти!! Ми-господарі в своєму будинку! І тільки ми, маємо право самі все вирішувати!! Ми сильні, ми сміливі і за нами правда!! Слава Україні", написав Юрко.
Також зірка додав фото, на якому був у футболці української збірної з футболу.
Фанати, включаючи Дмитра Дікусара, Лесю Нікітюк і Дзідзьо, поставили тисячі лайків і написали коментарі:
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Нагадаємо, Осадча в стильному купальнику і без макіяжу блиснула перед Горбуновим схудлою фігурою
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