Телеведущий Юрий Горбунов, который женат на Кате Осадчей, показал себя в футболке сборной Украины и поддержал украинцев.

Как пишет Politeka.net, Юрий Горбунов - популярный украинский телеведущий. Звезда женат на коллеге Кате Осадчей, которой вместе работает над проектом "Голос країни". Также артист ведет страничку в Инстаграм, где в этот раз решил поддержать украинцев.

"С Днем Единения! Украина! Никто никогда не должен нам рассказывать как нам жить, с кем дружить, куда поступать и на каком языке разговаривать!! Мы- хозяева в своем доме! И только мы, имеем право сами все решать!! Мы сильны, мы смелы и за нами правда!! Слава Украине", написал Юрий.

Также звезда добавил фото, на котором был в футболке украинской сборной по футболу.

Фанаты, включая Дмитрия Дикусара, Лесю Никитюк и Дзидзьо, поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Героям Слава", "Героям Слава. Все будет хорошо", "Аминь".

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