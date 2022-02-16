Анна Саліванчук вже давно прославилася завдяки оригінальним ролям на екранах і не раз для них змінювала свої образи, повідомляє Politeka.net. Причому також Саліванчук активно веде соціальні мережі і любить висловлюватися з усіх можливих приводів.

Переглянути цю публікацію в Instagram Публікація від Саліванчук Анна (@salivanchuk.anna)

"Сьогодні важливий день для всіх українців. Хочу нагадати, що Схід і захід разом. Україна єдина! Непереможна! Зараз такий час, коли потрібно особливо зберігати спокій, не піддаватися провокаціям і пам'ятати – наша сила в нашій єдності.

Ми з упевненістю переживемо складні часи і щасливо будемо жити в рідній Україні! Приєднуйся до ініціативи президента» - пише Саліванчук.

У мережі підтримали: "Анюта, ти – не тільки красуня, а й розумниця!!!❤ ; Дякую що рідною українською. А не російською як переважно Ви розмовляєте; ці слова та Богу в вуха; яка хороша кофта де купували?😍 ; Любіть Україну і поважайте один одного❤; дуже сумно, але одними гаслами і прапорами Україну не об'єднати!!! 8 років війни на Донбасі; Супер! Ти умничок!; Україна – єдина.💙».

Також Анна Саліванчук дала пораду, як навчитися себе любити.

"Спочатку потрібно собі сподобатися, якщо щось не підходить починати діяти. Худнути, якщо треба, фарбувати, міняти стиль, займатися спортом - робити все, щоб, коли дивитеся на себе в дзеркало, ви розуміли, що найкраща. Тому що, якщо ви будете любити себе, і будете в собі невпевненою, то вас ніхто не полюбить", - написала дружина продюсера "Квартал 95".

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