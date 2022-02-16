Анна Саливанчук уже давно прославилась благодаря оригинальным ролям на экранах и не раз для них меняла свои образы, сообщает Politeka.net. Причем также Саливанчук активно ведет социальные сети и любит высказываться по всем возможным поводам.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Саливанчук Анна (@salivanchuk.anna)

«Сегодня важный день для всех украинцев. Хочу напомнить, что Восток и Запад вместе. Украина единственная! Непобедимая! Сейчас такое время, когда нужно особенно сохранять спокойствие, не поддаваться провокациям и помнить – наша сила в нашем единстве.

Мы с уверенностью переживем сложные времена и счастливо будем жить в родной Украине! Присоединяйся к инициативе президента» - пишет Саливанчук.

В сети поддержали: «Анюта, Ты – не только красавица, но и умница!!!❤; Спасибо что на родном украинском. А не на русском как преимущественно вы разговариваете; Эти слова да Богу в уши; какая хорошая кофта где покупали?😍; Любите Украину и уважайте друг друга❤; Очень печально, но одними лозунгами и флагами Украину не объединить!!! 8 лет войны на Донбассе; Супер! Ты умничок!; Украина – единственная.💙».

Также Анна Саливанчук дала совет, как научиться себя любить.

"Сначала нужно себе понравиться, если что-то не подходит начинать действовать. Худеть, если надо, красить, менять стиль, заниматься спортом - делать все, чтобы, когда смотрите на себя в зеркало, вы понимали, что самая лучшая. Потому что, если вы будете любить себя, и будете в себе неуверенной, то вас никто не полюбит", - написала жена продюсера "Квартал 95".

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