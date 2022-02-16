Як пише Politeka.net, художній керівник «Дизель Студіо» Єгор Крутоголов показав відео з лікарні, де зараз перебуває його старший син Лев після отриманої травми. (Щоб подивитися-проскролльте вниз)

Син Крутоголова постраждав під час відбіркових перегонів в Італії. Одного з гонщиків розвернуло проти руху і хлопець не зміг уникнути контакту, в результаті чого, перескочив через машину суперника і перекинувся.

Льва доставили хлопця в найближчу лікарню, після чого на вертольоті перевезли в більшу лікарню в Брешії. У нього діагностували забій внутрішніх органів.

У новому пості Єгор Крутоголов показав, як доктор розважає його сина, показуючи йому карткові фокуси.

"Вчора приходив до Леві доктор і ... показував фокуси!))) ніколи нічого подібного в наших лікарнях не бачив», - зазначив артист «Дизель шоу».

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