Як передає Politeka.net, 39-річна актриса і співачка Вікторія Булітко похвалилася ефектними кадрами на своїй сторінці в Instagram, поділившись новиною.
Вікторія Булітко розповіла про прем'єру нового сезону серіалу, в якому грає одну з головних ролей.
"Ура! Вже 25 лютого стартує новий сезон ситкому»вижити за всяку ціну"! У нашій екранно-сімейній команді сталося поповнення. Кого тепер Бережок буде виживати за всяку ціну з квартири-дивіться о 22: 50", - написала артистка.
Судячи з коментарів, кадри які Вікторія Булітко виклала в пості, зацікавили користувачів мережі чи не більше, ніж сама звістка.
Єдиний син Ротару похвалився красою дочки, що живе в Нью-Йорку: "Гени - велика справа"
Слідом за "Ощадбанком" і "ПриватБанком" атакували "Дію": про що повинні знати користувачі
Скандал навколо найбагатшої співачки України Камалії прийняв новий оборот: "Адвокати готують позов за фактом..."
Дочка виявила тіло матері, яку шукали в Києві з 2016-го року: "В ящику, залитому бетоном..."
Видатна актриса пішла з життя під час зйомок: "Скаржилася на головні болі"
"Класна", "принадність", "ви красива", "швидше б!!! Красуня", "яка, ти смачна дівчинка", "Прекрасно!!! Спокуслива, задумлива Краса! Будь-кого може звести з розуму", "Вікуля, Ти – вогонь", - коментували знімки.
Зазначимо, лайк посту Вікторії Булітко поставив і фіналіст першого сезону шоу "Холостячка" Олексій Тригубенко.
Нагадаємо, зірки "Дизель шоу" несподівано опинилися в клубі знайомств: "всіх об'єднує одне бажання»
Як повідомляла Politeka, українців розчарував фінал комедійного серіалу" татусі": у чому причина
Також Politeka писала, що зірка "Дизель шоу" Булітко кардинально змінила образ заради ролі в серіалі: "леді ін Ред"