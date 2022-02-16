Як передає Politeka.net, 39-річна актриса і співачка Вікторія Булітко похвалилася ефектними кадрами на своїй сторінці в Instagram, поділившись новиною.

Вікторія Булітко розповіла про прем'єру нового сезону серіалу, в якому грає одну з головних ролей.

"Ура! Вже 25 лютого стартує новий сезон ситкому»вижити за всяку ціну"! У нашій екранно-сімейній команді сталося поповнення. Кого тепер Бережок буде виживати за всяку ціну з квартири-дивіться о 22: 50", - написала артистка.

Судячи з коментарів, кадри які Вікторія Булітко виклала в пості, зацікавили користувачів мережі чи не більше, ніж сама звістка.

"Класна", "принадність", "ви красива", "швидше б!!! Красуня", "яка, ти смачна дівчинка", "Прекрасно!!! Спокуслива, задумлива Краса! Будь-кого може звести з розуму", "Вікуля, Ти – вогонь", - коментували знімки.

Зазначимо, лайк посту Вікторії Булітко поставив і фіналіст першого сезону шоу "Холостячка" Олексій Тригубенко.

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