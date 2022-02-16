Как передает Politeka.net, 39-летняя актриса и певица Виктория Булитко похвасталась эффектными кадрами на своей странице в Инстаграм, поделившись новостью.

Виктория Булитко рассказала о премьере нового сезона сериала, в котором играет одну из главных ролей.

«Ура! Уже 25 февраля стартует новый сезон ситкома «Выжить любой ценой»! В нашей экранно-семейной команде случилось пополнение. Кого теперь Бережок будет выживать любой ценой из квартиры — смотрите в 22:50», - написала артистка.

Судя по комментариям, кадры которые Виктория Булитко выложила в посте, заинтересовали пользователей Сети едва ли не больше, чем само известие.

«Классная», «Прелесть», «Вы красивая», «Скорее бы!!! Красавица», «Какая, ты вкусная девочка», «Прекрасно!!! Соблазнительная, задумчивая красота! Любого может свести с ума», «Викуля, ты – огонь», - комментировали снимки.

Отметим, лайк посту Виктории Булитко поставил и финалист первого сезона шоу «Холостячка» Алексей Тригубенко.

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