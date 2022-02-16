Популярна українська виконавиця Джамала стежить за новинами, любить бути в центрі уваги і часто розповідає про плани на майбутнє, передає Politeka.net. Також артистці подобається показувати в Instagram різні фото, на яких вона перетворюється завдяки модному одязі.
В цей раз Джамала зробила акцент на своєму зовнішньому вигляді, артистка на фото позувала у витонченій сукні-вишиванці з червоними орнаментами. Причому виконавиця не стала вибирати зайвих деталей, щоб навантажити свій природний образ.
"Це моя земля, моя країна 🙏 🏽 з Днем єднання!"- пише Джамала під новими кадрами.
У мережі відреагували:
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"Зі святом🇺 🇦❤️; you are all in the hearts of your brothers and sisters from other lands💚 🙏 🏼; задала правильну атмосферу сьогодні; чужі міста на рідній землі. Ці місця-сходинки, вкриті пилом особистої історії, розфарбовані заплутаними візерунками; вже неможливо буде так просто і швидко об'єднати шляхи, тільки побудувавши векторні дахи дружби".
За визнанням співачки, її мама-дуже суворий критик, адже професійний музикант, піаністка і викладач фортепіано. У жінки хороший музичний слух. Саме Галина Михайлівна прищепила любов до музики доньці з дитинства.
12 лютого мати Джамали відсвяткувала день Народження, про що співачка повідомила в Instagram.
Нагадаємо, що Джамала показала людину, без якої нічого б не змогла
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