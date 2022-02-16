Телеведуча Катя Осадча, дружина Юрія Горбунова, показала себе і звернулася до українців.

Як пише Politeka.net, Катя Осадча - популярна українська ведуча на ТБ. Зірка одружена з Юрієм Горбуновим, який сьогодні, в "День єднання", підтримав українців.

"З Днем Єднання! Україно! Ніхто ніколи не повинен нам розповідати як нам жити, з ким дружити, куди вступати і якою мовою розмовляти!".

Катя вирішила не відставати від зіркового чоловіка і теж підтримала українців.

"Єдність - така важлива для нас усіх зараз річ. Єдність думок, єдність дій, єдність в умінні не панікувати. Ми показуємо всьому світу, що нас не зломити, ми вміємо стояти за себе і не тікати, коли лякають з усіх боків! З Днем єдності", - написала Осадча.

Фанати поставили понад 10 тисяч лайків і написали коментарі:

"За мир у всьому світі", "дуже сильно красива дівчина", "вишиванка вау", " Слава Богу! Слава Україні! Слава українському народові та його захисникам!".

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